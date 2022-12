Transferts - OM : Thauvin, la fausse bonne idée du mercato ?

Axel Cornic

Ancien chouchou du Vélodrome, Florian Thauvin a décidé en 2021 de ne pas prolonger avec l’Olympique de Marseille pour rejoindre André-Pierre Gignac et tenter l’aventure mexicaine. Un an et demi après tout ne va pas au mieux et les Tigres souhaiteraient relancer l’un des joueurs les plus chers du championnat, en lui proposant un prêt de quelques mois à l’OM. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Le mercato hivernal commence dans seulement quelques jours et Pablo Longoria semble déjà travailler sur plusieurs dossiers. C’est notamment le cas avec le remplaçant d’Amine Harit, qui après des prestations importantes avec l’OM, a été victime d’une grave blessure au genou.

Les médias mexicains annoncent un retour de Thauvin

Mais une nouvelle piste a été suggérée au président de l’OM ce lundi ! Debate a en effet annoncé que Florian Thauvin pourrait faire son retour lors du mercato de janvier, avec son club de Tigres qui aimerait bien le prêter pour l’aider à se relancer après des mois compliqués. Pour rappel, le Champion du monde tricolore avait quitté l’OM à la fin de son contrat, en juillet 2021.

Le Mexique ne lui a pas vraiment réussi

A priori, l’idée semble séduisante. Thauvin a en effet été un joueur important dans le projet McCourt et connait donc très bien l’OM ainsi que le championnat français. Il pourrait être une arme intéressante pour Igor Tudor, qui devra toutefois trouver la clé pour réveiller un joueur qui a joué seulement 10 matchs depuis juillet dernier, pour 3 buts et 2 passes décisives.

Dans le dispositif Tudor, il n’y a pas de place pour Thauvin

Mais Tudor et l’OM ont-ils vraiment besoin de Thauvin ? Ailier de formation, le Français ne colle pas totalement au dispositif installé par l’entraineur marseillais cette saison. Il suffit de voir la trajectoire d’un Cengiz Ünder, très proche de par son jeu à Thauvin et qui n’est pas vraiment le favori de Tudor au poste de numéro 10 ou attaquant de soutien axial.