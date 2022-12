Transferts - PSG : Attendu par Campos, il a la cote sur le mercato anglais

Thomas Bourseau

Milan Skriniar se trouve à un moment charnière de sa carrière. En raison de l’expiration de son contrat à l’Inter en juin prochain, le PSG aimerait l’attirer en tant qu’agent libre sous l’impulsion de Luis Campos. Pour autant, l’Angleterre semblerait être prêt à faire la guerre au club français pour Skriniar.

Milan Skriniar pourrait-il rejoindre PSG à la prochaine intersaison ? En raison de sa situation contractuelle à l’Inter, Skriniar pourrait débarquer du côté du Paris Saint-Germain. Depuis l’arrivée de Luis Campos en tant que conseiller football du club de la capitale, le dossier Milan Skriniar semblerait être sur la table. Malgré un cuisant échec dans le dossier Skriniar cet été, le PSG resterait sur les rangs.

Le PSG n’a pas oublié Skriniar, Liverpool et Tottenham bien placés ?

Et ce n’est pas le journaliste Graeme Bailey qui affirmera le contraire. À en croire ses informations, la concurrence de clubs de l’élite du football anglais est à noter dans la course à la signature de Milan Skriniar. La cause ? Les équipes de Premier League en question voudraient profiter du fait que le Slovaque n’ait pas encore prolongé son contrat à l’Inter. Liverpool et Tottenham seraient les deux équipes de Premier League les mieux placées en Angleterre pour l’arrivée de Milan Skriniar.

Manchester City, Chelsea… Tous sont sur le coup