Mercato - PSG : Campos reçoit une réponse pour Skriniar, une bataille approche

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Milan Skriniar pourrait devenir agent libre, de quoi faire le bonheur de Luis Campos qui le veut au PSG. Cependant, la menace anglaise plane sur ce dossier. Explications.

Milan Skriniar figurerait dans les petits papiers de Luis Campos depuis son arrivée à la tête de la section sportive du PSG. Le conseiller football du Paris Saint-Germain aurait à coeur de mettre la main sur l’international slovaque de 27 ans de l’Inter, sous contrat jusqu’en juin prochain.

«L'Inter croit toujours qu'elle le convaincra de rester»

Cependant, l’Inter s’est récemment montrée clair à plusieurs reprises concernant la suite pour Milan Skriniar. L’offre de prolongation de contrat est sur la table, mais, il faudrait que le clan Skriniar fasse un pas vers le comité de direction de l’Inter selon le directeur sportif Piero Ausilio. Selon le journaliste Graeme Bailey de 90min et TEAMtalk , l’Inter resterait pour autant confiante quant à ses chances de conserver Skriniar. « L'Inter croit toujours qu'elle le convaincra de rester, mais il sera très bientôt en mesure de présenter ces offres pré-contractuelles ».

«Le Paris Saint-Germain l'a toujours été et l'est toujours, mais»