Les plus jolis coups du mercato d'hiver en Ligue 1

Arthur Montagne

Le 1er janvier, un mercato d'hiver très particulier va s'ouvrir puisque pour la première fois, il se déroule après une Coupe du monde, ce qui pourrait le rendre actif. Néanmoins, traditionnellement, il s'agit d'un marché d'appoint sur lequel les belles affaires sont rares. Néanmoins, par le passé, plusieurs clubs de Ligue 1 ont réalisé de jolis coups hivernaux. En voilà quelques uns.

Cette saison, le mercato d'hiver sera particulièrement attendu puisque pour la première fois de l'histoire, il se déroule après une Coupe du monde ce qui devrait le rendre plus actif. Et pour cause, il s'agit habituellement d'un marché d'appoint utilisé pour faire quelques ajustements en vue de la seconde partie de saison. Cela n'a toutefois pas empêché certains clubs de réaliser de belles affaires.

EXCLU @le10sport : Gros optimisme du côté du PSG pour toutes les prolongations de contrat en coursMarquinhos, Sergio Ramos, Kimpembe et même Messi : Ca sent très bon pour le PSGA défaut de recruter cet hiver, Paris pourrait verrouiller ces 4 piliers https://t.co/Ky9I9D7maT — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) December 15, 2022

Janvier 2012, la masterclass du PSG

Et l'un des mercatos d'hiver les plus marquants de l'histoire de la Ligue 1 est celui réalisé par le PSG en janvier 2012. Quelques mois après avoir racheté le club de la capitale, le Qatar profite de son premier marché hivernal pour frapper fort. Directeur sportif à l'époque, Leonardo va boucler trois opérations qui seront toutes des réussites. Et pour cause, le PSG va se servir sur le banc des grands clubs européens. Ainsi, Maxwell (FC Barcelone), Thiago Motta (Inter Milan) et Alex (Chelsea) vont tous s'imposer comme des titulaires en puissance et des joueurs cruciaux pour lancer le projet QSI à Paris.

L'AS Monaco spécialiste du mercato d'hiver

Un autre club s'est mué en spécialiste du mercato d'hiver, à savoir l'AS Monaco. Le club de la Principauté a effectivement réalisé plusieurs jolis coups par le passé à commencer par Ludovic Giuly. En janvier 1998, les Monégasques attirent l'ailier de poche en provenance de l'OL. Il s'imposera comme un joueur clé des Monégasques jusqu'en 2004. Plus récemment, en 2015, c'est avec Bernardo Silva que le club du Rocher frappe très fort. Inconnu, il débarque en provenance de Benfica pour environ 3,5M€ et s'imposera comme un joueur majeur l'année du titre en 2017. En 2020, l'AS Monaco réalise un énorme coup double en recrutant Aurélien Tchouaméni et Youssouf Fofana qui débarquent respectivement de Bordeaux et Strasbourg. Les deux milieux de terrain sont désormais vice-champions du monde.

Aubameyang, Yepes, Pochettino... les autres jolis coups

Par le passé, d'autres jolis coups ont été réalisés à l'image des deux défenseurs centraux sud-américains Mauricio Pochettino (PSG, 2000) et Mario Yepes (Nantes, 2002). Le Stade Rennais a également déniché un joli coup avec le Suédois Kim Källström (2004). En 2011, l'ASSE flaire la belle affaire avec Pierre-Emerick Aubameyang. Cinq ans plus tard, les Girondins de Bordeaux frappent également fort avec Malcom. Le jeune ailier brésilien débarque en provenance des Corinthians. Il rejoindra le FC Barcelone deux ans et demi plus tard. Plus récemment, l'OM a également réalisé de belles affaires à l'image de Morgan Sanson, première recrue de l'ère McCourt, ou encore de Mario Balotelli en 2019 qui aura marqué les esprits en seulement 6 mois. Enfin, l'OL aura également eu le nez creux en misant sur Bruno Guimarães en 2020.