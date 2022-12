Mbappé impliqué dans une opération à 1 milliard d’euros ?

Arnaud De Kanel

Un peu plus de six mois après la prolongation de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé regrette déjà. Le meilleur buteur du Mondial réfléchirait de plus en plus à claquer la porte. Ainsi, le Real Madrid n'aurait pas lâché l'affaire et serait même en train de fixer les détails financiers de l'offre.

Kylian Mbappé a réalisé une Coupe du monde exceptionnelle ponctuée d'un triplé en finale face à l'Argentine. Les performances du Français à seulement 24 ans font de lui le digne successeur de Cristiano Ronaldo et Leo Messi, ce qui pousse les clubs à casser leur tirelire pour l'attirer. En mai dernier, c'est le PSG qui avait sorti les gros moyens pour le faire prolonger. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, un différend financier agace Mbappé qui souhaiterait quitter le club de la capitale. Une colère qui n'a pas échappé au Real Madrid qui rêverait toujours du natif de Bondy.

Mbappé pour remplacer Benzema ?

Florentino Perez n'a d'yeux que pour Kylian Mbappé. Le président du Real voit en l'attaquant du PSG le successeur idéal à Karim Benzema, plus proche de la fin de sa carrière que du début. Il avait tenté le coup l'été dernier mais s'était heurté au refus de Mbappé. Malgré tout, il n'a pas changé d'avis et envisagerait même de le recruter en déboursant en montant colossal d'après les informations de la Gazzetta dello Sport .

Une opération à 1 milliard