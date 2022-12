Transferts - PSG : Kylian Mbappé rassuré sur un gros dossier du mercato ?

Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a développé ces derniers mois une amitié forte au sein du PSG avec Achraf Hakimi, Kylian Mbappé a certainement dû être préoccupé des dernières rumeurs faisant état d’un possible retour à l’Inter Milan pour le latéral droit marocain. Mais l’agent d’Hakimi a rapidement calmé le jeu.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont très proches dans le vestiaire du PSG, une amitié qui a atteint son paroxysme lorsque les deux hommes se sont affrontés en demi-finale de la Coupe du Monde. Et malgré son statut de titulaire indiscutable au PSG, Hakimi a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers temps…

Un retour à l’Inter évoqué pour Hakimi

En effet, ces derniers jours, il a été question d’un possible retour de l’international marocain du côté de l’Inter Milan pour venir remplacer Denzel Dumfries qui se dirige vers un gros transfert. Mais l’agent d’Achraf Hakimi, dont le contrat court jusqu’en 2026 au PSG, a mis les choses au clair.

« Il est très heureux en France »