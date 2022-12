Mercato - PSG : Pour combler Mbappé, Campos connaît la recrue idéale

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé n’a pas caché son mécontentement depuis le début de la saison quant à son positionnement sur le front de l’attaque du PSG en tant que pivot par moments. Un poste que pourrait occuper Harry Kane selon Mauricio Pochettino. L’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain n’a pas manqué de pointer du doigt à quel point les deux internationaux sont compatibles.

Au printemps dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 et ce, bien que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge au Santiago Bernabeu. Au cours des discussions entre le clan Mbappé et le comité de direction du Paris Saint-Germain pour sa prolongation de contrat, il aurait été spécifié à Kylian Mbappé qu’un attaquant de fixation serait recruté au PSG pour que Mbappé puisse tourner au tour. Cependant, les échecs de Luis Campos se sont succédés sur le mercato estival de 2022 avec notamment Robert Lewandowski et Gianluca Scamacca partis au FC Barcelone et à West Ham.

«C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian»

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, Luis Campos penserait notamment à Dusan Vlahovic. Le conseiller football du PSG pourrait cependant frapper un grand coup pour pleinement comblé Mbappé. Selon Mauricio Pochettino, l’amour du jeu et de la tactique qu’Harry Kane et Kylian Mbappé partagent pourraient faire d’eux un duo extraordinaire au PSG. « C'est quelque chose qui unit Harry et Kylian. Ils aiment vraiment le jeu. Parfois, les grands joueurs aiment jouer au football, mais ils n'aiment pas le jeu lui-même. Mais ces deux-là aiment sincèrement le jeu lui-même. Ils aiment parler de football, ils aiment parler de tactique, ils ont des cerveaux qui comprennent vraiment le football ».

«Ils seraient totalement compatibles»