PSG : La date du grand retour de Neymar est annoncée

Amadou Diawara

Après la désillusion en Coupe du Monde, Neymar était au Camp des Loges ce jeudi pour reprendre l'entrainement avec le PSG. Si la star brésilienne s'est contentée de faire des exercices en salle, elle pourrait tout de même être utilisée par Christophe Galtier face à Strasbourg mercredi, et ce, malgré sa récente blessure à la cheville.

A la surprise générale, le Brésil est sorti aux portes du dernier carré de la Coupe du Monde, éliminé par la Croatie à l'issue de la séance des tirs-au-but. Très marqué par cette désillusion, Neymar a fait son retour au Camp des Loges ce jeudi.

Coupe du monde 2022 : Éliminé par l’équipe de France, il n’arrive pas à digérer https://t.co/FMgY7nPD4a pic.twitter.com/nCCAfuKp0x — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

Neymar a retrouvé le Camp des Loges ce jeudi

Comme annoncé par le PSG via Twitter , Neymar a repris l'entrainement ce jeudi. Toutefois, à en croire L'Equipe , le numéro 10 de Christophe Galtier s'est contenté de faire des exercices en salle. Malgré tout, Neymar pourrait être de la partie pour la reprise de la Ligue 1.

Neymar présent contre Strasbourg mercredi en Ligue 1 ?