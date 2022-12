PSG : C'est l'hécatombe après le Qatar, Galtier prépare une surprise

Amadou Diawara

Alors que le PSG retrouvera la compétition mercredi prochain, Christophe Galtier sera privé d'une grande partie des mondialistes. Confronté à un énorme casse-tête, le coach parisien serait contraint de mettre en place un XI inédit contre Strasbourg en Ligue 1, et il pourrait faire un choix surprenant.

Ce dimanche, l'Argentine de Lionel Messi a battu la France de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde. Alors que le Mondial au Qatar est désormais terminé, la Ligue 1 reprendra ses droits mercredi prochain. Toutefois, le PSG doit faire face à une hécatombe, puisque la majorité de ses mondialistes ne sera pas de retour face à Strasbourg.

Messi, Neymar, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe... absents

Selon les informations de L'Equipe , confirmées par Le Parisien , les finalistes Kylian Mbappé et Lionel Messi ne seront pas de la partie contre Strasbourg mercredi prochain. Mais voilà que le Français a fait son retour à l'entraînement ce mercredi. Mbappé sera-t-il alors là contre Strasbourg ? De surcroit, comme l'a indiqué Le Parisien , Achraf Hakimi - qui a fini quatrième du Mondial avec le Maroc - sera également absent. Par ailleurs, les Brésiliens Marquinhos et Neymar - quarts de finaliste au Qatar - devraient reprendre l'entrainement cette semaine avec le PSG, mais seront trop juste pour la reprise de la Ligue 1.

Un XI inédit avec une surprise en défense ?