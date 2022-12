PSG : Messi, Mbappé... Galtier face à un gros dilemme après le Mondial

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après leur incroyable Mondial au Qatar, Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient reprendre, dans les prochains jours, leur routine parisienne. Entraîneur du PSG, Christophe Galtier prépare déjà leur retour à l'entraînement, même si le programme pourrait être adapté à chacun. Une chose est sûre, leur forfait est d'ores et déjà acté pour la rencontre face au RC de Strasbourg.

Le Mondial est terminé. La compétition s'est clôturée sur la célébration des Argentins, vainqueurs de la France aux tirs au but. Décisif, Lionel Messi a remporté le dernier trophée qui manquait à son palmarès et a laissé coulé quelques larmes de joie, tandis que Kylian Mbappé paraissait dans un autre monde après la défaite de son équipe.

Équipe de France : La très belle image entre Messi et Mbappé après la finale (vidéo) https://t.co/7rzbk1uoMQ pic.twitter.com/lxQPnFnWvs — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Mbappé, Messi... Le staff de Galtier s'interroge

Désormais, les deux stars du PSG vont profiter de quelques jours de repos avant de retourner à Paris. Mbappé est déjà de retour en France. De son côté, Messi va s'envoler vers l'Argentine pour célébrer avec ses supporters et sa famille. Comme indiqué par le Parisien , Christophe Galtier est déjà au travail pour préparer leur venue. Aucune date n'a été fixée pour leur retour, mais le staff médical et technique n'a pas l'intention de prendre de risques et veulent éviter tout risque de blessures.

Aucun risque ne sera pris

Selon le média, Messi et Mbappé pourraient pas ne pas reprendre l'entraînement à la même date. Le PSG souhaite prendre en compte leur ressenti physique, mais aussi psychologique avant d'annoncer une date. Une chose est sûre, Mbappé et Messi devraient être absents lors de la rencontre face au RC de Strasbourg le 28 décembre prochain et pourraient louper le prochain match face au RC Lens le 1er janvier. Galtier aimerait compter sur ses stars, mais ne souhaite pas les griller trop vite, surtout à l'approche du huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich le 14 février prochain.