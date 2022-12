PSG : Messi, Mbappé... Après le Mondial, le club lâche un énorme aveu en interne

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Lionel Messi et Kylian Mbappé ont porté haut les couleurs du PSG au Qatar. Auteurs de cinq buts à eux deux ce dimanche, les deux stars du football ont enchanté le monde entier. Au sein du club parisien, on a évidemment observé les prestations des deux joueurs. Et en interne, on serait ravi de leurs prestations tout au long du Mondial.

Pour beaucoup, la finale entre la France et l'Argentine est la plus belle de l'histoire du Mondial. Et Lionel Messi et Kylian Mbappé n'y sont pas étrangers. Le premier a claqué un doublé et permis à l'Argentine de remporter sa troisième Coupe du monde. Quant à Mbappé, il a inscrit un triplé ce dimanche et transformé son penalty lors de la séance des tirs au but.

Messi et Mbappé ont ravi le PSG

Des prestations qui ne sont pas passées inaperçues au sein du PSG. Comme l'annonce Le Parisien, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont impressionné les membres du club de la capitale. De bonne augure avant d'aborder la seconde partie de saison en Ligue 1.

Leur retour attendu dans les prochains jours

Kylian Mbappé a quitté Doha avec le reste de l'équipe de France et devrait atterrir en fin d'après-midi à Roissy. Son retour au PSG n'est pas attendu avant plusieurs jours. Quant à Messi, il devrait aussi profiter de quelques jours de repos en Argentine et aller à la rencontre de ses supporters pour célébrer la victoire.