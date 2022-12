Équipe de France : Kylian Mbappé reçoit un hommage poignant de son frère

La rédaction

Battu avec l'équipe de France malgré son triplé, Kylian Mbappé aura tout tenté pour remporter sa deuxième Coupe du Monde face à l’Argentine. Auteur d'une prestation XXL, ses efforts n’ont pas suffi aux Bleus et se sont inclinés aux tirs au but. Une grosse déception pour Mbappé qui a reçu un message très touchant de la part de son petit frère, Ethan.

Après une finale historique qui s’est conclue aux tirs au but, c’est finalement l’Argentine qui a été sacrée Championne du Monde 2022. Pour autant, les Argentins se sont fait peur face à l’Équipe de France et notamment à cause d’un certain Kylian Mbappé.

Mbappé auteur d’une performance XXL

Lors de cette finale, Kylian Mbappé a une nouvelle fois offert une performance XXL face à l’Argentine. Auteur d’un triplé, l’attaquant du PSG a redonné de l’espoir aux Bleus pour remporter cette Coupe du Monde. Mais tous ses efforts n’ont pas suffi. Déçu du résultat, Kylian Mbappé a reçu un immense soutien de la part de son petit frère.

« Tu es un modèle pour moi ! »