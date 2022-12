Équipe de France : Le Graët fait une grosse annonce, la FFF revient sur sa décision

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battus dimanche en finale de la Coupe du monde par l’Argentine de Lionel Messi, les Bleus étaient proches d’une troisième étoile. Même si Noël Le Graët avait annoncé qu’il n’y aurait rien de prévu à leur retour du Qatar, la FFF a confirmé qu’un rassemblement aurait bien lieu ce lundi soir, place de la Concorde.

L’équipe de France est passée tout proche du graal. Après 80 minutes au fond du trou, les Bleus étaient presque convaincus qu’ils allaient perdre cette finale sans jamais avoir été en mesure d’inquiéter l’Argentine. Finalement, Kylian Mbappé a inscrit un doublé en une petite minute et a relancé tout le suspense. Malgré le doublé de Lionel Messi qui a remis l’Albiceleste devant, Mbappé a encore pris ses responsabilités pour obtenir et transformer un second pénalty. Derrière, c’est la terrible séance de tirs au but qui aura eu raison du sort de l’équipe de France.

Un rassemblement place de la Concorde pour les Bleus ?

Et maintenant, qu’est-ce que l’on fait ? Au micro de BFM TV , Noël Le Graët a reconnu que les joueurs n’avaient pas forcément la tête à un retour devant leurs supporters. « Les joueurs préfèrent rentrer chez eux dès ce soir. Je comprends cela, c'est parfaitement normal », a expliqué le président de la FFF alors qu’un rassemblement Place de la Concorde avait été évoquée par Amélie Oudéa-Castéra, la Ministre des Sports.

Équipe de France : Deschamps dans le flou, Le Graët en remet une couche sur son avenir https://t.co/VXnnRMEAg2 pic.twitter.com/Hk90Zf0J0N — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Ils vont rencontrer leur public