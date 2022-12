PSG : Mbappé est déjà de retour après le Qatar, la raison est dévoilée

Amadou Diawara

Seulement trois jours après la défaite de la France contre l'Argentine en finale de la Coupe du Monde, Kylian Mbappé a fait son retour à l'entrainement avec le PSG. Après avoir échangé avec Christophe Galtier et sa direction, le numéro 7 parisien a décidé de renoncer à ses vacances pour tourner la page du Qatar le plus rapidement possible.

Ce dimanche après-midi, Kylian Mbappé et la France ont vécu une terrible désillusion. Qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar, les Bleus se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs-au-but (3-3, 4-2). Alors que le PSG lui a offert une dizaine de jours de vacances pour se remettre de ses émotions et se reposer, Kylian Mbappé a préféré revenir à l'entrainement dès ce mercredi.

Bonjour @KMbappe ! 👋☺️ pic.twitter.com/eQzV6F6Mz4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 21, 2022

Kylian Mbappé veut tourner la page du Qatar au plus vite

Comme l'a annoncé le PSG sur son compte Twitter , Kylian Mbappé a décidé de revenir au Camp des Loges seulement trois jours après la finale de la Coupe du Monde. Selon Goal , le numéro 7 parisien aurait pris cette décision parce qu'il voulait tourner la page du Qatar le plus vite possible. Ainsi, Kylian Mbappé aurait approché le PSG pour annoncer son choix.

Kylian Mbappé a approché le PSG pour revenir à l'entrainement