Mercato - PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait une croix sur un rêve de QSI

Depuis la fin du mois de novembre, Cristiano Ronaldo n’est plus contractuellement lié à Manchester United et pourrait donc réaliser un vieux rêve de QSI en débarquant au PSG. Cependant, Nasser Al-Khelaïfi a fermé à double tour la porte du Paris Saint-Germain.

Cristiano Ronaldo soufflera sa 38ème bougie le 5 février prochain et d’ici-là, le quintuple Ballon d’or devrait être engagé dans un nouveau club. Son ancien contrat avec Manchester United a été rompu le 22 novembre dernier. Et maintenant ? La Gazzetta dello Sport révélait dans la foulée de l’annonce de la rupture du contrat en question que Cristiano Ronaldo avait deux destinations privilégiées en tête, à savoir Chelsea et le PSG. Depuis, il est apparu dans la presse que Ronaldo se rapprochait beaucoup d’Al-Nassr pour une opération globale de 200M€.

Cristiano Ronaldo fut un rêve de QSI, mais plus maintenant

Mais qu’en est-il de la position du PSG sur la question ? En juillet dernier, le10sport.com vous révélait que le Paris Saint-Germain n’avait aucunement l’intention de recruter Cristiano Ronaldo et que son recrutement n’était pas un sujet qui était arrivé sur la table des dirigeants du club de la capitale bien que Le Parisien affirmait que le Qatar s’intéressait à Cristiano Ronaldo. Depuis le début du projet QSI, initié à l’été 2011, il est question d’une arrivée de Lionel Messi ou de Cristiano Ronaldo.

«Ce serait impossible, honnêtement, pour nous»