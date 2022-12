Transferts - OM : Avant le mercato hivernal, retour sur l’été de folie de Longoria

Thomas Bourseau

La réputation de Pablo Longoria n’est plus à faire sur le mercato tant le président de l’OM semble être actif sur le marché des transferts. Et à l’été 2022, les grands noms se sont succédés sur la short-list du dirigeant espagnol dont ceux de Cristiano Ronaldo et de Paulo Dybala. Pour ce qui est du feuilleton Ronaldo, les visions diffèrent.

Depuis son arrivée en tant que directeur sportif à l’été 2019, les marchés des transferts de l’OM ont été particulièrement animés. Et depuis que Pablo Longoria est passé de dirigeant à président en février 2021, l’Espagnol enchaîne les tentatives de gros coups. À la dernière intersaison, Longoria a bouclé la venue d’Alexis Sanchez. Mais avant que le Chilien ne dépose ses valises à l’OM, Pablo Longoria et l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli auraient tenté de mener à bien deux dossiers précis : Memphis Depay et Paulo Dybala. Finalement, l’international néerlandais est resté au FC Barcelone lorsque le tout nouveau champion du monde a quitté la Juventus pour la Roma. Mais il semblerait que le président de l’OM ait tenté un coup magistral avec le quintuple Ballon d’or Cristiano Ronaldo.

«Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l’OM»

Légende de l’OM et un temps ambassadeur du club, Basile Boli a lâché une petite bombe au sujet du feuilleton Cristiano Ronaldo durant l’été 2022. Certes, les différentes figures fortes de l’OM ont nié tout intérêt pour Ronaldo. Mais d’après Boli pour NW Sport TV, le Portugais a été un véritable sujet à l’OM. « Cristiano Ronaldo était en pourparlers avec l'OM, je pense qu'il aurait dû venir à Marseille, il aurait apporté quelque chose au championnat de France. On espère pour lui qu'il va trouver un bon club. C'est un joueur talentueux, même s'il est un peu âgé. Dans un championnat de France, je pense qu'il a encore de quoi donner des frissons aux équipes. Et puis c'est Cristiano Ronaldo ! C'est une signature ».

«Ronaldo ? Cela fait naître des espoirs»