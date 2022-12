Mercato - OM : C’est annoncé, il ne rachètera pas l’OM

Thibault Morlain

Cela fait maintenant de très longs mois qu’il est question d’une vente de l’OM. Malgré les démentis de Frank McCourt, qui ne cesse de répéter son intention de rester à la tête du club phocéen, les rumeurs continuent de se multiplier. Dernièrement, un nouveau nom était d’ailleurs apparu : Rodolphe Saadé. Patron du groupe CMA CGM, il a passé un accord pour devenir le futur sponsor de l’OM. De quoi faire de lui un candidat au rachat du club ? Il a dû mettre les choses au point.

Thibaud Vézirian ne cesse de le répéter, la vente de l’OM serait déjà actée. Mais pour le moment, aucune officialisation n’est tombée alors que Frank McCourt et son entourage multiplient les démentis à propos d’un futur désengagement du club phocéen. Mais voilà que la machine a été relancée suite à l’accord trouvé entre l’OM et le groupe CMA CGM pour le futur sponsor. Certains y ont vu là un indice concernant le futur propriétaire avec Rodolphe Saadé, patron du groupe CMA CGM, qui pourrait alors succéder à Frank McCourt.

Mercato - OM : Fake news, Cristiano Ronaldo… La mise au point de l’OM https://t.co/g5DNp57avz pic.twitter.com/9DXK3byVP1 — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

« Racheter l’OM ? Non »

Alors que ça s’est enflammé à propos d’un rachat de l’OM par Rodolphe Saadé, le principal intéressé a par la suite mis les choses au point, écartant cette possibilité. « Racheter l’OM ? Non. Mon intention est de mettre ce partenariat en place, de le développer avec l’OM et je pense que ça fait beaucoup de sens. Pour l’OM, c’est un partenariat stratégique qu’on met en place et je pense que ça suffit », avait-il assuré au micro de France Inter .



Par la suite, un proche du dossier avait également confié à Sportune : « Non, il n’est pas question de rachat du club ». De même, Footmercato avait expliqué que si le groupe CMA CGM n’était pas l’intéressé par le rachat de l’OM, c’était par crainte de futurs débordements en cas de mauvais résultats.

« La vente du club n'est pas d’actualité »