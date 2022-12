Transferts - PSG : Mauro Icardi, l'excellente nouvelle du mercato 2023

Thibault Morlain

Au PSG, Mauro Icardi n’était plus en odeur de sainteté. Cet été, le club de la capitale a alors tout fait pour s’en débarrasser. Ça a été long, mais une solution a fini par être trouvée. L’Argentin a ainsi pris la direction de Galatasaray, où il a été prêté, sans option d’achat. Alors que cela pourrait laisser présager un futur retour d’Icardi au PSG, on se dirige plutôt vers à un avenir loin du club de la capitale pour le natif de Rosario. Explications.

Recruté par Leonardo au PSG, Mauro Icardi était devenu indésirable au sein du club de la capitale. C’est ainsi que durant le dernier mercato estival, l’Argentin a été invité à se trouver une nouvelle équipe. En charge des départs au PSG, Antero Henrique s’est activé pour trouver une solution et elle a été trouvée du côté de la Turquie. En effet, Icardi a pris la direction d’Istanbul, étant prêté sans option d’achat du côté de Galatasaray. Faute d’option d’achat, l’attaquant de 29 ans reviendra-t-il alors au PSG à la fin de la saison ? Pas sûr…

Galatasaray intéressé à l’idée de conserver Icardi

Après des débuts compliqués à Galatasaray, Mauro Icardi a retrouvé son talent avec des buts et des passes décisives pour le club stambouliote. De quoi plaire à sa direction, au point qu’elle envisage de le conserver au-delà de cette saison. En effet, président de Galatasaray, Dursun Özbek assurait récemment : « Il ne suffit pas que Galatasaray réclame le transfert. Si Galatasaray est financièrement capable et qu’il y a un désir de le vendre et si les conditions sont réunies, alors Galatasaray pourra effectuer le transfert ».

Un avenir loin du PSG ?

Bonne nouvelle donc pour le PSG, on ne devrait pas revoir Mauro Icardi la saison prochaine. En effet, même si Galatasaray venait à ne pas conserver l’Argentin, d’autres clubs pourraient bien se positionner pour le récupérer. En effet, du côté d’Istanbul, Icardi réalise de belles performances. De quoi lui permettre de se mettre en évidence aux yeux de futurs prétendants qui pourraient ainsi s’intéresser à lui dans les mois à venir…