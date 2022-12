PSG : Le clan Icardi part au clash et dézingue Wanda Nara

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais terminé entre Wanda Nara et Mauro Icardi. Ils auraient essayé de recoller les morceaux lors d'un voyage aux Maldives, mais l'amour n'a pas pris. La jeune femme aurait lancé une procédure de divorce et se serait rapproché d'un rappeur argentin L-Gante. Sur les réseaux sociaux, le frère du joueur n'a hésité à dire ce qu'il pensait d'elle.

Nouveau rebondissement dans le feuilleton Mauro Icardi-Wanda Nara. Alors que la jeune femme aurait lancé une procédure de divorce, le joueur a posté quelques clichés sur les réseaux sociaux, ces derniers jours. L'international argentin se trouvait aux côtés de Wanda Nara aux Maldives. Surprenant alors que la jeune femme avait annoncé sa séparation sur les réseaux sociaux. Mais à son retour de voyage, elle a mis les choses au clair. « J'ai essayé parce que je pense qu'une relation de tant d'années méritait une autre chance..... Mais ça n'a pas marché » a confié Wanda Nara.

PSG : Divorce, clash... Wanda Nara a lâché un message fracassant à Icardi https://t.co/AzJNhV3IRN pic.twitter.com/exVkC39PCK — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

« Ils sont séparés»

Son avocate a confirmé qu'elle n'est plus en couple avec Mauro Icardi. « Partir aux Maldives n'implique pas une réconciliation, cela implique de chercher un endroit sympa, seul, loin du monde, des affaires pour voir si on peut récupérer un partenaire. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas non plus aux Maldives. Je ne suis pas dans la tête de Mauro, je lui parle tous les jours, je comprends et ressens ce qu'il ressent mais aussi je comprendre ce que Wanda dit (...) Ils sont séparés » a confié Ana Rosenfeld dans des propos rapportés par Big Bang News.

« Quelle personne dégoûtante »