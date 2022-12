Transferts - OM : Voilà la surprise réservée par Longoria sur le mercato

Thibault Morlain

Du côté de l’OM, le dernier marché des transferts a notamment été animé par le feuilleton Bamba Dieng. Alors que Pablo Longoria tablait sur un transfert du Sénégalais, ce dernier a longtemps résisté avant de finalement accepté de partir. Mais voilà que l’opération a capoté avec l’OGC Nice et Dieng est donc resté à l’OM. Alors qu’on aurait pu s’attendre à une nouvelle tentative de transfert pour cet hiver, Longoria a totalement revu ses plans avec l’attaquant d’Igor Tudor à la plus grand surprise de tout le monde…

Alors que le mercato hivernal va prochainement ouvrir ses portes, du côté de l’OM, il va y avoir du mouvements. Des arrivées sont attendues, de même que des départs devraient être actés. Mais voilà qu’en janvier, Bamba Dieng ne devrait pas faire ses valises, lui qui était très proche de quitter l’OM à l’été. Courtisé par Lorient et Leeds, le Sénégalais avait accepté de rejoindre l’OGC Nice avant de finalement échouer à la visite médicale. Par la suite, Dieng a réintégré l’effectif d’Igor Tudor où il s’est mis au travail pour regagner la confiance son entraîneur. Alors que le travail a payé, il pourrait d’ailleurs prochainement être récompensé.

« On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir »

Poussé vers la sortie par l’OM, Bamba Dieng s’apprêterait désormais à s’inscrire dans la durée avec le club phocéen. En effet, dernièrement, Pablo Longoria avait surpris tout le monde en annonçant sa volonté de prolonger le Sénégalais. « On est très contents de Bamba Dieng. Il s'entraîne de façon impressionnante. Il mérite ce qui lui arrive. Il s'est mis à l'écoute, avec beaucoup d'humilité. On veut discuter d'une prolongation dans les semaines à venir. On croit que ça va être un joueur important dans l'avenir de l’OM », assurait alors Longoria à propos de Dieng.

