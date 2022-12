Mercato : Après le PSG et Chelsea, Tuchel lâche un énorme indice pour son retour

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel a connu deux licenciements en l’espace de deux ans au PSG et à Chelsea. Attendu pour reprendre du service, le coach allemand pourrait bien avoir laissé fuiter un indice de par son apprentissage de l’espagnol.

Licencié par le PSG le 23 décembre 2020, Thomas Tuchel avait quasiment tout de suite rebondi à Chelsea en janvier 2021. Quelques mois plus tard, le technicien allemand soulevait la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs champions chez les Blues . Cependant, en raison de résultats inégaux avec le club londonien en ce début de saison, Tuchel a été remercié par la nouvelle direction de Chelsea qui a décidé de le remplacer par Graham Potter.

L’Angleterre et l’Allemagne ferment leurs portes à Tuchel, le Real Madrid impossible ?

Et maintenant pour Thomas Tuchel ? Il a récemment été question d’une potentielle succession de Gareth Southgate à la tête de la sélection anglaise, de même pour un remplacement d’Hans-Dieter Flick à la Mannschaft . Néanmoins, Southgate a été conservé par la Fédération anglaise de football et Flick a lui aussi été maintenu. Les possibilités ne sont pas légion pour Thomas Tuchel dont le nom a également été lié au Real Madrid dans le cadre de la succession de Carlo Ancelotti. Cependant, à plusieurs reprises au cours d’interviews, l’entraîneur de la Casa Blanca a assuré vouloir rester le plus longtemps possible chez le champion d’Europe où son contrat prendra fin en juin 2024.

Tuchel quitte l’Angleterre et apprend l’espagnol