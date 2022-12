Mercato : L'avenir de Tuchel relancé par la Coupe du monde ? La réponse

Pierrick Levallet

Malgré sa victoire contre le Costa Rica lors de la dernière journée des phases de poule de la Coupe du monde, l'Allemagne a été éliminée du Mondial. Ce fiasco pourrait coûter à Hans-Dieter Flick sa place de sélectionneur. Thomas Tuchel pourrait prétendre à ce poste. Mais un sérieux obstacle pourrait faire capoter cette arrivée.

La dernière journée du groupe E était mouvementée. Chaque équipe pouvait prétendre à la qualification, que ce soit le Japon, l’Espagne, l’Allemagne ou encore le Costa Rica. La Mannschaft a d’ailleurs tout donner pour obtenir son billet pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde puisqu’elle s’est imposée 4-2 contre le Costa Rica. Mais cela n’a pas été suffisant, et l’Allemagne s’est retrouvée éliminée du Mondial. Cette désillusion pourrait coûter la place à Hans-Dieter Flick. Et un gros nom pourrait le remplacer.

Tuchel candidat pour la succession de Flick ?

Selon les informations de BILD , Thomas Tuchel pourrait être un sérieux candidat au poste de sélectionneur de l’Allemagne après l’élimination de la Mannschaft . Cependant, l’ancien entraîneur du PSG et de Chelsea pourrait être bloqué par Hans-Joachim Watzke.

Relation tendue avec Watzke

Le dirigeant du Borussia Dortmund devrait être plus impliqué dans la direction de l’équipe nationale allemande. Et Thomas Tuchel a une relation tendue avec lui depuis son passage dans le club de la Ruhr entre 2015 et 2017. Il serait donc peu probable de voir l’entraîneur allemand obtenir le poste de sélectionneur dans ces conditions.