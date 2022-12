Coupe du monde 2022 : L’Allemagne s’explique après le fiasco au Qatar

Thibault Morlain

Après la Belgique, c’est un autre gros qui se fait sortir de la Coupe du monde ce jeudi. En effet, l’Allemagne a été éliminée, terminant derrière le Japon et l’Espagne. Après 2018, la sélection allemande échoue donc encore au premier tour du Mondial. Un nouvel affront pour l’Allemagne et après ce fiasco, Hans-Dieter Flick, le sélectionneur, a pris la parole.

Ce jeudi, l’Allemagne l’a emporté face au Costa Rica (4-2). Une victoire qui n’aura toutefois pas suffi pour valider le ticket pour les huitièmes de finale. A la différence de but, les Allemands terminent derrière l’Espagne et quittent donc déjà le Qatar comme la Belgique ce jeudi. Un nouveau fiasco pour l’Allemagne après ce qui est arrivé en 2018.

Coupe du monde 2022 : Lionel Messi menacé, il lâche ses vérités https://t.co/yR8G2NHTrM pic.twitter.com/NtioTLRS6G — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

« La déception est immense »

Suite à ce nouvel affront, on attendait les premiers mots du sélectionneur. En conférence de presse, Hans-Dieter Flick s’est confié sur l’échec de l’Allemagne, expliquant : « La déception est immense. Je ne peux pas en vouloir à l’Espagne. Je ne regarde jamais les autres équipes. On peut seulement s’en vouloir, on a eu assez d’occasions, surtout contre le Japon et aussi contre l’Espagne en fin de match ».

« On va travailler sur ça rapidement »