Coupe du monde 2022 : La Belgique éliminée, Meunier pousse un gros coup de gueule

Pierrick Levallet

La Coupe du monde 2022 a pris une terrible tournure pour la Belgique. Éliminés dès le premier tour, les Diables Rouges n'ont pas su calmer les tensions dans leur vestiaire. Après le match nul contre la Croatie ce jeudi, Thomas Meunier s'est livré sur cet échec. Et il estime que le groupe n'a pas été à la hauteur de l'événement.

Cette Coupe du monde 2022 a tourné au fiasco pour la Belgique. Avec la mauvaise ambiance qui régnait dans le vestiaire, notamment entre Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois et Jan Vertonghen, les Diables Rouges n’ont jamais su obtenir les résultats nécessaires. Pourtant, la sélection belge a montré un visage bien meilleur contre la Croatie. Mais cela n’a pas été suffisant pour décrocher la victoire et la qualification. La Belgique est éliminée dès le premier tour. Et Thomas Meunier s’est livré à chaud sur cette désillusion.

Coupe du monde 2022 : Après le fiasco, la Belgique sort du silence https://t.co/16ugpslrbw pic.twitter.com/PYuX7c0miE — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

«On s’est conduit comme des gamins»

L'ancien latéral droit du PSG s’est alors livré sur les tensions dans le vestiaire, poussant un coup de gueule : « L’ambiance dans le vestiaire ? Tout ce remue-ménage qui s’est passé pendant cette Coupe du monde, c’était totalement inutile. On s’est conduit comme des gamins, on n’a pas agi en homme. Quand on devait apporter une réaction constructive et positive, on ne l’a pas fait. On a continué à s’embourber. Aujourd’hui, le match était la réaction parfaite parce qu’on doit le gagner. Là on a vu une Belgique qui avait envie, un groupe qui était soudé et qui voulait faire quelque chose. C’est triste que Martinez termine là-dessus. Franchement j’ai un peu de peine pour lui parce qu’il a énormément travaillé pour la Fédération. Il a tout fait et il nous quitte de cette manière... C’est juste triste ».

« Il y a une fin de cycle »