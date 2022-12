Coupe du monde 2022 : Lionel Messi menacé, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Après avoir battu le Mexique avec l’Argentine samedi dernier (2-0), Lionel Messi avait été la cible de Canelo Alvarez. Le boxeur reprochait au septuple Ballon d’Or d’avoir marché sur un maillot mexicain dans le vestiaire, après la victoire de l’Albiceleste. Il s’est depuis excusé, mais le joueur du PSG s’est tout de même exprimé à ce sujet et a tenu à calmer les esprits.

Lionel Messi s’est attiré les foudres de Canelo Alvarez, après la victoire de l’Argentine face au Mexique (2-0) samedi dernier. « Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu'il a fait », avait lâché le boxeur. Il lui reprochait d’avoir « nettoyé le sol » avec un maillot mexicain.

Mercato - PSG : La mèche est vendue pour l'avenir de Lionel Messi ? https://t.co/FLzfJnrXgC pic.twitter.com/GpuT2aU93I — le10sport (@le10sport) December 1, 2022

Canelo fait son mea culpa

Andrés Guardado, capitaine du Mexique, était monté au créneau pour prendre la défense de Lionel Messi, et Canelo Alvarez s’est finalement excusé : « Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés pour lesquels je tiens à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c'était mon tour », a-t-il notamment déclaré sur Twitter .

« C'était un malentendu »