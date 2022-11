Coupe du Monde 2022 : Après avoir taclé Messi, il fait son mea culpa

La rédaction

Après la victoire de l’Argentine face au Mexique samedi dernier (2-0), Lionel Messi avait reçu un énorme coup de pression de la part du boxeur mexicain Canelo Alvarez suite à un geste de l’attaquant du PSG qui n’est pas du tout passé. Quelques jours plus tard, il est revenu sur ses propos et a fait son mea culpa auprès du capitaine de la sélection argentine.

Dernièrement, suite à la rencontre entre l'Argentine et le Mexique lors de la Coupe du monde, Lionel Messi avait reçu un énorme coup de pression de la part du boxeur mexicain Canelo Alvarez sur son compte Twitter : « Tout comme je respecte l'Argentine, vous devez respecter le Mexique. Je ne parle pas du pays, je parle de Messi à cause de ce qu'il a fait. » Mais ce mercredi, il a décidé de revenir sur ses derniers propos auprès de l’attaquant du PSG.

Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí. — Canelo Alvarez (@Canelo) November 30, 2022

« Je tiens à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin »

Après avoir mis un coup de pression à Lionel Messi sur son compte Twitter , Canelo Alvarez a tenu à faire son mea culpa auprès de La Pulga . « Ces derniers jours, je me suis laissé emporter par la passion et l'amour que je ressens pour mon pays et j'ai fait des commentaires déplacés pour lesquels je tiens à m'excuser auprès de Messi et du peuple argentin. Chaque jour, nous apprenons quelque chose de nouveau et cette fois, c'était mon tour. »

« Je souhaite aux deux équipes beaucoup de succès dans leurs matchs d’aujourd’hui »