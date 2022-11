Coupe du monde 2022 : En pleine polémique, Hazard fait une grosse annonce sur son avenir

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En danger après sa défaite contre le Maroc (0-2), la Belgique n’a pas le droit à l’erreur face à la Croatie jeudi. L’occasion pour Eden Hazard de relever la tête, alors que l’attaquant du Real Madrid est en difficulté dans ce début de Coupe du monde. Présent en conférence de presse à deux jours de la dernière journée du groupe F, celui-ci s’est prononcé sur son avenir international.

Demi-finaliste du Mondial 2018 en Russie, la Belgique est aujourd’hui en danger dès la phase de poules. Après avoir battu le Canada (1-0) sans convaincre, les Diables Rouges ont chuté contre le Maroc (0-2) et doivent désormais se reprendre face à la Croatie. Une rencontre qui n’est pas préparée dans le meilleur contexte, alors que l’ambiance serait électrique dans le vestiaire. Présent en conférence de presse ce mardi, Eden Hazard s’est prononcé sur ce malaise et en a profité pour évoquer son avenir international.

Hazard en difficulté

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Eden Hazard est clairement en difficulté dans cette Coupe du monde malgré sa bonne volonté, de quoi s’interroger sur son avenir en sélection. En cas de défaite jeudi contre la Croatie, synonyme peut-être d'élimination, Hazard pourrait alors vivre son dernier match avec la Belgique, mais pour l’heure, l’attaquant qui fêtera ses 32 ans en janvier refuse d’y penser.

« Non, je ne me dis pas que c’est mon dernier match »