Coupe du monde 2022 : Il monte au créneau pour la Russie et fait polémique au Qatar

Hugo Chirossel

Présent ce mardi en conférence de presse, Dejan Lovren a déploré l’absence de la Russie lors de cette Coupe du monde. Toutes les équipes russes ont été exclues des compétitions internationales, en raisons de l’invasion en Ukraine. L’international croate, capitaine du Zenit Saint-Petersbourg en club, estime qu’il faut séparer le sport et la politique.

Alors qu’il participe à la Coupe du monde avec la Croatie, Dejan Lovren a regretté l’absence de la Russie. En effet, toutes les équipes russes ont été exclues des compétitions internationales par la FIFA, à la suite de l’invasion en Ukraine. L’ancien défenseur de l’OL et de Liverpool, actuel capitaine du Zenit Saint-Petersbourg, estime malgré tout que la Sbornaïa aurait dû être autorisée à participer au Mondial 2022.

« Je suis en colère que la Russie ne soit pas à la Coupe du monde »

« Bien sûr, je suis en colère que la Russie ne soit pas à la Coupe du monde. J'ai toujours dit qu'il fallait séparer le sport et la politique. La Russie est une grande équipe nationale et c'est dommage qu'elle ne soit pas à la Coupe du monde, ainsi que d'autres grandes équipes nationales et joueurs, comme l'Italie ou mon ami Mohamed Salah. Mais je crois que les choses vont bientôt changer, il faut toujours penser positivement », a déclaré Dejan Lovren en conférence de presse, dans des propos relayés par RMC Sport .

« La Russie aurait dû être autorisée à participer »