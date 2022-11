Coupe du Monde 2022 : Qualifié au Qatar, le Sénégal s'enflamme

Amadou Diawara

Ce mardi après-midi, le Sénégal a validé son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire face à l'Équateur lors de son troisième et dernier match de groupes. Après la rencontre, Aliou Cissé, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye et Pape Gueye ont fait part de leur immense bonheur d'avoir réussi cette performance 20 ans après la dernière qualification des Lions de la Teranga dans la phase à éliminations directes du Mondial.

Après une défaite et une victoire (contre les Pays-Bas et le Qatar), le Sénégal était dans l'obligation de l'emporter face à l'Équateur ce mardi après-midi pour se sortir du groupe A. Et les Lions de la Teranga ont rempli leur mission. S'imposant 2-1 face à l'Équateur, le Sénégal retrouve les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 20 ans après sa dernière qualification.

Coupe du monde 2022 : Les notes du Sénégal contre l’Equateur https://t.co/UU5i5pfPbg pic.twitter.com/SCzjGu2YlR — le10sport (@le10sport) November 29, 2022

«C'était mon rêve d'aider mon pays à avancer»

Capitaine du Sénégal en 2002, Aliou Cissé est aujourd'hui aux anges parce qu'il a réussi à qualifier une nouvelle fois sa nation pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde. « C'est une grosse satisfaction avec une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, qui est ambitieuse, patriote, qui se bat toujours pour ce maillot et le respecte tous les jours. C'est une fierté pour mes joueurs et pour ce que nous sommes en train de faire depuis plus de vingt ans pour ce football sénégalais et africain. C'était mon rêve d'aider mon pays à avancer grâce à ce que j'ai appris ailleurs, en France ou en Angleterre » , s'est réjoui le sélectionneur du Sénégal au micro de BeIN SPORTS . En parallèle, son capitaine - Kalidou Koulibaly - s'est également enflammé : « C'est magnifique. Après le premier match, beaucoup de personnes nous voyaient être éliminés, rentrer à la maison à la fin des trois rencontres. Pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Aujourd'hui (mardi), on a fait un grand match, contre une grande équipe, qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré l'égalisation, on y a toujours cru. On a réussi à marquer ce but. Aujourd'hui, on est qualifiés, on peut être content » .

«On voulait vraiment faire quelque chose de grand»