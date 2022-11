Coupe du monde 2022 : Le Sénégal arrache sa qualification contre l'Equateur

Pierrick Levallet

Troisième de son groupe avant la rencontre face à l'Equateur, le Sénégal n'avait pas le droit à l'erreur ce mardi. Et les hommes d'Aliou Cissé se sont montrés à la hauteur puisqu'ils ont arraché leur qualification pour les huitièmes de finale en s'imposant contre La Tri.