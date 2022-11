Coupe du monde 2022 : Les notes du Sénégal contre l’Equateur

La rédaction

Pour cette dernière rencontre du groupe A de la Coupe du monde, l’Equateur affrontait le Sénégal, pour qui la victoire était impérative afin d’aller chercher un ticket pour les huitièmes de finale. Et au terme des 90 minutes de cette rencontre, ce sont les Sénégalais qui se sont imposés (2-1) grâce à Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly.

Edouard Mendy (5) : Rarement mis à contribution par les attaquants équatoriens, Mendy a réalisé les arrêts quand il le fallait. Le portier de Chelsea n’a en revanche rien pu faire sur le but alors que sa défense a totalement été prise à défaut.



Youssouf Sabaly (6) : Très bon match de l’ancien joueur du PSG dans son couloir droit. Rarement pris à défaut par son adversaire direct, Sabaly a livré une prestation défensive très intéressante.



Kalidou Koulibaly (8) : Quel match du joueur de Chelsea, à la fois défensivement… et offensivement. Patron de la défense du Sénégal, Koulibaly, a remporté ses duels avant de se muer en buteur et libérateur de toute une nation (70ème).



Abdou Diallo (6) : Certes moins en vue que Koulibaly, Diallo a été très bon face à l’Equateur. Rarement pris à défaut, le joueur de Leipzig a été très solide dans cette charnière centrale du Sénégal.



Ismail Jakobs (6) : A l’instar de Sabaly de l’autre côté, Jakobs a été très bon défensivement. Très appliqué dans son travail, le joueur de l’AS Monaco a été très sérieux face à l’Equateur.



Pape Gueye (6) : Dans l’entrejeu, le joueur de l’OM n’a pas compté ses efforts. Gueye a multiplié les courses pour stopper les attaques équatoriennes, tout en remportant de nombreux duels, que ce soit dans les airs ou au sol.



Idrissa Gueye (5,5) : Positionné plus haut que d’habitude, Gueye a été très dangereux en première période, ayant même raté une belle occasion dès la 4ème minute. Le joueur d’Everton a ensuite retrouvé un rôle plus défensif en seconde période afin de conserver l’avantage.



Pathe Ciss (6) : Au coeur d’une grosse bataille physique au milieu de terrain, Ciss a multiplié les duels. Et dans cette lutte, le Sénégalais a été très précieux. Un travail de l’ombre qui a fait du bien à sa sélection. Remplacé par Nampalys Mendy (74ème).



Iliman Ndiaye (5) : Percutant dans son couloir droit, Ndiaye a livré une première mi-temps très intéressante. En revanche, au retour des vestiaires, cela a été beaucoup plus compliqué pour lui, qui a disparu au fil des minutes. Remplacé par Bamba Dieng (74ème)



Ismaïla Sarr (7) : Grâce à sa vitesse, Sarr a fait des dégâts dans la défense de l’Equateur. Plus vif que ses adversaires, il a réussi à obtenir un penalty (44ème), avant ensuite de le transformer pour ouvrir le score pour le Sénégal.



Boulaye Dia (5) : Match compliqué pour Dia. Ayant d’abord apporté du danger grâce à ses appels dans la profondeur, il a ensuite beaucoup couru pour tenter de gêner les relances de l’Equateur. Remplacé par Pape Abou Cissé (95ème).