Coupe du monde 2022 : La Tunisie annonce la couleur pour l’équipe de France

C'est avec son ticket pour les huitièmes de finale déjà en poche que l'équipe de France va affronter la Tunisie ce mercredi. Pour les Lions de Carthage, une qualification est toujours possible, mais pour cela, il faudra s'imposer face aux Bleus. L'enjeu est donc énorme pour les Tunisiens et avant cette rencontre, Montassar Talbi s'est confié sur ce rendez-vous face aux hommes de Didier Deschamps.

Dans cette Coupe du monde 2022, les choses s'accélèrent et la phase de poules touche lentement à sa fin. Ce mercredi, la France et la Tunisie s'affronteront dans un match presque sans enjeu pour les Bleus. Peut-être l'occasion de créer la surprise pour la Tunisie et de se qualifier pour la première fois de son histoire en huitièmes de finale. Interrogé ce mardi en conférence de presse, Montassar Talbi, défenseur central, s'est montré déterminé.

Un match fondamental pour la Tunisie

Pour sa sixième participation en Coupe du monde, la Tunisie doit absolument battre la France pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition. Un match d'une importance capitale comme l'a souligné Montassar Talbi. « Ce sera forcément un match compliqué au niveau de la gestion des émotions, et du tempo de la rencontre. Il ne faudra pas se disperser, garder un maximum d'équilibre, être patient, ne pas se contenter de défendre ou se jeter à l'abordage en attaque » a-t-il déclaré en conférence de presse.

Une victoire synonyme d'exploit

Faisant face à l'une des trois équipes qui ont gagné ses deux premiers matchs, les choses s'avèrent très difficiles. « La France possède de très belles individualités, c'est une très bonne équipe en transition. Oui, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde dans ce domaine mais il s'agit de 11 joueurs contre 11 joueurs. Plein de facteurs vont compter, l'ambiance, l'enjeu, la physionomie du match. La France est un défi très important, mais nous avons les capacités et les compétences pour les contrarier, nous sommes prêts à les affronter. Demain, on va croire en nos chances » a-t-il confié, visiblement plein d'espoir pour un véritable exploit.

Le Maroc comme exemple