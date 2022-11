Coupe du Monde 2022 : Covid, grippe... Le Brésil annonce le verdict pour Neymar

Amadou Diawara

Touché à la cheville, Neymar serait également fiévreux comme l'a confirmé le médecin du Brésil Rodrigo Lasmar. Toutefois, la thèse d'une infection au Covid-19 a été totalement écartée par la Seleção. Comme annoncé par le clan brésilien, Neymar va bien et sa fièvre ne devrait pas retarder son retour sur les terrains.

Victime d'un tacle musclé de Nikola Milenković face à la Serbie, Neymar a dû quitter le terrain prématurément. Souffrant d'une contusion du ligament latéral de la cheville, la star du Brésil était forfait pour le duel face à la Suisse. Et alors que la Seleção affronte le Cameroun ce vendredi soir, Neymar sera une nouvelle fois absent, comme l'a annoncé Rodrigo Lasmar ce mardi. D'ailleurs, le médecin du Brésil a également avoué que le numéro 10 du PSG était fiévreux.

Pas de risque d'infection au Covid-19 pour Neymar

« Danilo et Neymar poursuivent le processus de récupération de leurs blessures à la cheville, chacun avec une approche différente, car ce sont des blessures différentes. Il est important de le souligner. Neymar a eu de la fièvre, mais tout est sous contrôle. Cela n'interfère pas avec son processus de récupération de sa cheville. Lors de notre réunion quotidienne avec le personnel d'encadrement, nous avons acté que ces trois athlètes (Danilo, Neymar et Alex Sandro) ne seront pas disponibles pour notre prochain match contre le Cameroun » , a précisé Rodrigo Lasmar, le médecin du Brésil, dans des propos rapportés sur le site officiel de la Seleção .

Neymar sensible au climat du Qatar ?