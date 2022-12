Coupe du monde 2022 : Voilà ce qu’a dit Lewandowski à Messi

Thibault Morlain

Ce mercredi, le match entre l’Argentine et la Pologne était l’occasion de voir Lionel Messi face à Robert Lewandowski. Et sur le terrain, le ton est monté entre les deux joueurs. D’ailleurs, à la fin du match, Messi et Lewandowski se sont expliqués en se glissant quelques mots à l’oreille. Mais que ce sont-ils dit ? Le buteur de la Pologne a dévoilé la teneur de cet échange avec La Pulga.

Le choc entre Lionel Messi et Robert Lewandowski n’a pas manqué de faire parler ce mercredi. En effet, suite à une faute du Polonais, l’Argentin a refusé de lui serrer la main. Une image qui n’est pas passée inaperçue, de même que celle entre Messi et Lewandowski se parlant à l’oreille à la fin du match pour s’expliquer.

« On s’est parlé un peu »

Après la rencontre, Lionel Messi n’a pas voulu s’exprimer sur ce duel avec Robert Lewandowski. Le buteur de la Pologne a été lui plus ouvert pour dévoiler ce qu’il avait dit au numéro 10 de l’Argentine. Dans des propos accordés à Bild , Lewandowski a alors confié : « On s’est parlé un peu. C’était amusant. J’ai dit à Messi que je jouais plus défensivement que d’habitude, mais parfois c’est ce dont l’équipe a besoin ».

« J’étais milieu de terrain défensif »