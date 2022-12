Équipe de France : Pour le Mondial de 2026, Mbappé est déjà en mission

Thomas Bourseau

Dimanche 18 décembre, l’Équipe de France s’est inclinée en finale de Coupe du monde face à l’Argentine. Et ce, malgré un Kylian Mbappé des grands soirs. Dégoûté, Mbappé a donné rendez-vous au peuple français pour les prochaines compétitions, lui qui a été moqué par l’Argentine.

Kylian Mbappé l’avait annoncé en conférence de presse pendant la compétition : il était en mission pour remporter la deuxième Coupe du monde de sa carrière. Et encore plus qu’en 2018, le numéro 10 de l’Équipe de France a été au four et au moulin pour les Bleus. Lorsqu’il ne marquait pas, comme ce fut le cas en quart de finale et en demi-finale face à l’Angleterre et au Maroc (2-1, et 2-0), Mbappé pesait tellement sur les défenses en raison de prises multiples de ses adversaires, qu’il créait des espaces et des situations pour ses coéquipiers.

L’Argentine se paye (trop ?) Mbappé

De par ses 8 buts et 2 passes décisives, Kylian Mbappé s’est montré omniprésent pour l’Équipe de France. Cependant, cela n’a pas suffi. Malgré son triplé en finale face à l’Argentine (3-3 après prolongations), les Bleus se sont inclinés face à la bande de Lionel Messi après les tirs au but (4-2). L’Argentine a été sacrée championne du monde et elle ne s’est pas retenue de se payer Kylian Mbappé. C’est notamment le cas d’Emiliano Martinez qui a chanté dans les vestiaires les mots suivants : « Une minute de silence pour Mbappé qui est mort ». Pour recontextualiser, le gardien de l’Argentine a très mal pris les propos de Mbappé concernant l’infériorité du football sud-américain par rapport à celui en Europe. Par la suite, Mbappé a été le sujet de moqueries lors des célébrations de l’ Albiceleste en Argentine à commencer par la parade en bus lorsqu’un masque d’une Tortue Ninja a été lancée à Lionel Messi qui était hilare. Par la suite, Emiliano Martinez s’est présenté sur le car avec une poupée à l’effigie de Kylian Mbappé.

PSG : Messi, Mbappé... La vérité éclate sur le chambrage de l’Argentine après la finale https://t.co/XDvkibpQX5 pic.twitter.com/2lbj2sBgM3 — le10sport (@le10sport) December 23, 2022

«Nous reviendrons»

Des attaques que Noël Le Graët n’a clairement pas apprécié. Ces dernières heures, le président de la Fédération française de football s’est montré outré en demandant quelles étaient les mesures prises par la FIFA concernant ces moqueries. De son côté, Kylian Mbappé n’a absolument pas répondu publiquement à ces provocations. Seule une publication pour signifier que l’Équipe de France reviendra plus forte a été mise en ligne par Kylian Mbappé.