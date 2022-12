 Transferts - PSG : Le mercato de Messi enflamme la presse, une vérité éclate

Thomas Bourseau

Cela a fait l’effet d’une bombe. Mercredi soir, les médias se sont succédés pour annoncer un accord de principe trouvé entre le PSG et le clan Lionel Messi au sujet d’une prolongation de contrat. Il n’en serait cependant rien bien que le tout nouveau champion du monde prévoirait de rester à Paris.

Lionel Messi est depuis près d’une semaine sur le toit du monde. Le seul trophée qui lui échappait depuis le début de sa prolifique carrière, le septuple Ballon d’or l’a remporté au Qatar dimanche dernier face à l’Équipe de France après prolongations et tirs au but avec l’Argentine (3-3, puis 4-2). À présent, le capitaine de l’ Albiceleste est en pleine célébration sur ses terres avant de faire son grand retour à Paris pour y signer une prolongation de son contrat actuel courant jusqu’en juin prochain. C’est du moins ce que son biographe Guillem Balague dévoilait dernièrement.

Un accord de principe convenu pour une prolongation ?

Et il semblerait que le journaliste de CBS Sports soit sur la bonne voie. Le Parisien a révélé mercredi soir qu’un accord de principe avait été trouvé au début du mois de décembre entre le clan Messi et les dirigeants du PSG après trois mois d’échanges. le10sport.com vous affirmait d’ailleurs le 20 octobre dernier que Luis Campos et la direction du Paris Saint-Germain s’activaient en coulisse pour préparer la bonne offre à proposer au clan Messi. Cependant, malgré l’information du Parisien qui a été confirmée par RMC Sport , Relevo ou encore SPORT , on serait encore loin d’un accord de principe ou verbal comme Fabrizio Romano l’a affirmé mercredi soir.

Pas encore d’accord entre Messi et le PSG, mais le champion du monde veut rester