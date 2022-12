Mercato : Dans une impasse totale, voilà la seule option de Zidane

Arthur Montagne

Toujours sans poste, Zinedine Zidane devait attendre avec impatience la fin de la Coupe du monde pour récupérer la place de sélectionneur. Mais la tendance est désormais clairement à une prolongation de Didier Deschamps. Du côté du PSG, où Zidane était attendu l’été dernier, Christophe Galtier est bien en place. Par conséquent, la dernière option semble bien être la Juventus.

Libre depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid, Zinedine Zidane n'a jamais caché que ses options étaient rares sur le marché. Pas très chaud pour aller en Premier League, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France n'entraînera pas un autre club que le Real Madrid en Espagne et la Juventus en Italie. L'option la plus crédible reste le poste de sélectionneur, mais cela se complique.

Deschamps bien parti pour prolonger ?

En effet, après avoir atteint la finale de la Coupe du monde au Qatar, Didier Deschamps a le choix pour sa prolongation. Et la tendance est clairement à ce que le sélectionneur conserve son poste. Il serait même très chaud à l'idée de rester en place jusqu'en 2026, date de la prochaine Coupe du monde. Cela pourrait donc faire attendre Zinedine Zidane encore trois ans et demi.

La Juventus, dernière option pour Zidane ?

L'ancien coach du Real Madrid ne restera probablement pas inactif aussi longtemps, mais où pourrait-il rebondir ? Après avoir refusé le PSG ces derniers mois, Zinedine Zidane n'a plus beaucoup d'options. A Paris, la place est désormais occupée par Christophe Galtier. Par conséquent, l'option la plus probable pour Zidane est désormais la Juventus où l'avenir de Massimiliano Allegri est plus incertain que jamais.