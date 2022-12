Mercato - OM : Longoria concurrencé en Ligue 1 pour Ounahi

Pierrick Levallet

Brillant avec le Maroc lors de la Coupe du monde, Azzedine Ounahi s'est attiré les convoitises de nombreux clubs sur le mercato. L'OM et le FC Barcelone en pinceraient notamment pour le joueur de 22 ans. Et une autre équipe s'ajouterait à la liste des prétendants de la sensation de la dernière Coupe du monde.

À chaque Coupe du monde, certains joueurs arrivent à se mettre en avant. Cette année, cela a été le cas pour Azzedine Ounahi. Élément clé de l’excellent parcours du Maroc au Mondial, le joueur du SCO d'Angers s’est fait remarquer. Le joueur de 22 ans a tapé dans l’oeil de l’OM ou encore du FC Barcelone, comme le10sport.com vous l'a confirmé. Mais un autre club serait entré dans la danse.

Le LOSC revient à la charge pour Ounahi

D’après les informations de Média Foot , le LOSC viendrait de rouvrir le dossier Azzedine Ounahi. Le club lillois pensait à l’international marocain bien avant l’OM. Le président Olivier Létang suivrait le milieu de terrain de 22 ans depuis un certain temps maintenant. Les contacts avec les représentants d’Azzedine Ounahi viendraient donc de reprendre. Et le fait que le LOSC était là avant pourrait jouer dans la décision du Marocain.

Angers va se tourner vers le plus offrant