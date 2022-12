Mercato : PSG, Real Madrid... Après la bombe lâchée, la vérité éclate sur Ronaldo

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A 37 ans, Cristiano Ronaldo a choisi sa prochaine destination. Libre depuis son départ de Manchester United, l'international portugais aurait trouvé un accord avec Al-Nassr, club situé en Arabie Saoudite. Mais avant de signer avec cette formation, le buteur aurait essuyé échec sur échec, notamment avec le PSG, mais aussi avec le Real Madrid.

Sans club depuis son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo devrait se rendre, dans les prochaines heures, en Arabie Saoudite afin de signer son contrat avec Al-Nassr. Les dernières discussions avec la formation ont été positives puisqu'un accord a été trouvé dans ce dossier. La star portugaise pourrait signer un contrat de deux ans et demi et toucher un salaire annuel de 200M€. Toutefois, selon plusieurs médias, Ronaldo espérait, initialement, rester en Europe et disputer la Ligue des champions.

Le PSG a vite fermé la porte

Mais ces dernières semaines, Ronaldo a essuyé refus sur refus, à commencer par le PSG. « Cristiano Ronaldo au PSG ? Avec les trois joueurs que nous avons devant, c'est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est encore un joueur extraordinaire » avait déclaré le président du club parisien, Nasser Al-Khelaïfi.

« Le Real Madrid n'a jamais envisagé le retour de Cristiano »