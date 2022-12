Mercato : Accord annoncé pour le prochain club de Cristiano Ronaldo

Pierrick Levallet

Sans club depuis son divorce avec Manchester United il y a déjà quelques semaines, Cristiano Ronaldo serait sur le point de trouver un point de chute. En effet, l'attaquant de 37 ans semble se rapprocher d'Al-Nassr. D'ailleurs, le Portugais aurait trouvé un accord avec le club saoudien pour son futur contrat s'il signe là-bas.

Depuis qu’il a rompu son contrat avec Manchester United en pleine Coupe du monde, Cristiano Ronaldo est sans club. Mais comme cet été, l’attaquant de 37 ans ne serait pas vraiment convoité sur le marché des transferts. La liste de ses options n’est pas énorme, lui qui n’a reçu qu’une offre provenant d’Arabie Saoudite. D’ailleurs, Cristiano Ronaldo a l’air de prendre sérieusement cette direction pour son avenir.

Transferts : Lassé du mercato de Ronaldo, il pousse un coup de gueule https://t.co/NQeDJ88iEE pic.twitter.com/8ZWCwQtluh — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Al-Nassr et Cristiano Ronaldo sont tombés d’accord

À en croire les informations du journaliste Rudy Galetti, la réunion entre les dirigeants d’Al-Nassr et Cristiano Ronaldo aurait été très bénéfique pour l’avancement du dossier. En effet, les deux parties se seraient mises d’accord sur les termes du potentiel contrat du Portugais. Tout semble s’emboîter à la perfection.

Cristiano Ronaldo toujours plus loin de l’Europe