Mercato - PSG : Le père de Lionel Messi lâche une bombe au Qatar

Libre en fin de saison, Lionel Messi pourrait bien prolonger son passage dans la capitale comme l’espère le PSG. La tendance est en effet à une prolongation de La Pulga après son sacre à la Coupe du monde, et son père aurait déjà vendu la mèche pour son avenir avant le début de la compétition au Qatar.

Après une première saison difficile, Lionel Messi a retrouvé le sourire avec le PSG. L’Argentin a enchaîné les prestations de haute volée sous le maillot rouge et bleu avant le début de la Coupe du monde, compétition durant laquelle il a ensuite brillé, permettant à l’ Albiceleste d’aller chercher sa troisième étoile. Comme vous l’a annoncé le10sport.com, le PSG a déjà pris la température pour prolonger le bail de Lionel Messi, libre en fin de saison, et le Qatar serait proche du but.

Ça chauffe pour la prolongation de Messi

Ce mercredi, Le Parisien a révélé que Lionel Messi devrait poursuivre son aventure au PSG. Les discussions entre Jorge Messi, père du septuple Ballon d’or, et la direction parisienne auraient été très réguliers depuis plus de trois mois, période au cours de laquelle les grandes lignes de son contrat auraient été définies. Une tendance confirmée par ESPN .



Jorge Messi a annoncé au PSG que son fils voulait rester

Avant la Coupe du monde, les responsables du PSG auraient effectivement rencontré le père de Lionel Messi pour l’interroger sur les plans de son fils. La direction parisienne avait besoin de connaître les projets du nouveau champion du monde afin de préparer la saison prochaine. Jorge Messi aurait ainsi confié au PSG que le numéro 30 voulait lui prolonger son passage dans la capitale. Reste désormais à trouver un accord total que les deux parties espèrent.