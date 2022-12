Mercato - PSG : La révélation de la presse espagnole sur Lionel Messi

Pierrick Levallet

Maintenant que la Coupe du monde est terminée, la décision de Lionel Messi pour son avenir devrait tomber dans peu de temps. Certaines rumeurs annoncent que la prolongation de l'Argentin au PSG est actée et qu'il ne manque plus que sa signature. Pourtant, d'autres affirment que La Pulga n'a pas encore tranché pour la suite de sa carrière.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi préférait attendre la fin de la Coupe du monde avant de se pencher sur la question de son avenir. Maintenant que le Mondial est terminé, et que l’Argentine a été sacrée championne du monde, La Pulga devrait annoncer sa décision très prochainement. Et quelques rumeurs commencent à circuler autour de ce sujet.

Mercato : Coup de tonnerre pour Messi, le PSG lâche une énorme annonce https://t.co/A8Xlaj03Vc pic.twitter.com/l3RqmBJMWF — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Accord annoncé entre le PSG et Messi

Comme révélé en exclusivité par Le10Sport.com, le PSG est plutôt confiant et optimiste pour la prolongation de Lionel Messi. La presse française a d’ailleurs annoncé un accord de principe entre les deux parties ces dernières heures, et la Gazzetta dello Sport va plus loin en affirmant que le dossier est bouclé. Pourtant, Gerard Romero annonce totalement l’inverse.

Messi n’a pas encore tranché