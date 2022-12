Mercato : Coup de tonnerre pour Messi, le PSG lâche une énorme annonce

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement en Argentine pour célébrer son titre de champion du monde, Lionel Messi pourrait bien prolonger son contrat avec le PSG selon plusieurs médias français. Un accord de principe a été trouvé, mais les termes de son futur contrat n'auraient pas encore été établis. Les négociations devraient débuter dans les prochains jours.

Lionel Messi est loin du PSG. Pour l'instant, le joueur se trouve dans son pays, en Argentine, pour profiter de quelques jours de repos après avoir fêté son titre de champion du monde. Dans les prochains jours, il devrait faire retrouver le Camp des Loges et retrouver ses coéquipiers. Messi va également profiter de son retour à Paris pour rencontrer ses dirigeants. Comme annoncé par le10Sport.com, le PSG veut prolonger son contrat et ne cache pas son optimisme en interne.

Transferts - PSG : Une nouvelle bombe est lâchée pour le mercato de Messi https://t.co/CsGrlOX9z5 pic.twitter.com/1o8TuVeglw — le10sport (@le10sport) December 22, 2022

Un accord de principe entre le PSG et Messi ?

Ce mercredi soir, plusieurs médias ont annoncé que Lionel Messi avait déjà un accord de principe avec le PSG pour prolonger son contrat. Les deux parties seraient sur la même longueur d'onde et d'accord pour étirer leur collaboration. L'Equipe confirme la tendance et précise que le PSG souhaitait acter sa prolongation bien avant la Coupe du monde, mais le joueur aurait refusé.

Selon le club, il n'y a « pas d'évolution par rapport aux dernières déclarations du président »