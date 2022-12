Mercato - PSG : Une prolongation de Messi ? Le Qatar dénonce une fake news

Thomas Bourseau

Lionel Messi se trouve à un moment charnière de sa carrière puisque son contrat expirera à l’issue de la saison au PSG. Et alors que certains médias annoncent un accord verbal pour sa prolongation, le PSG nie en bloc auprès de CBS Sports.

Lionel Messi anime l’actualité mercato de ces dernières heures. Alors qu’il n’a que récemment soulevé la Coupe du monde au Qatar, dimanche dernier plus précisément, le septuple Ballon d’or est en passe de prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain au PSG. C’est en effet l’information communiquée par Le Parisien ce jeudi soir. Un accord de principe aurait été convenu entre les différentes parties au tout début du mois de décembre et les discussions remonteraient à trois mois. Le10sport.com vous affirmait d’ailleurs dès le 20 octobre dernier que cette option était discutée au sein de la direction du PSG.

Mercato - PSG : Messi prolonge, l’énorme coup de bluff du Barça révélé https://t.co/ztfXDC8kmr pic.twitter.com/GbCT0hsjz0 — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Le PSG nie en bloc un accord verbal ou de principe avec Messi

Pour autant, il semblerait qu’aucun accord de principe ni verbal n’ait été trouvé entre le clan Lionel Messi et la direction du PSG. C’est en effet l’information communiquée par Ben Jacobs ce mercredi soir dans la foulée de la bombe lâchée par Le Parisien. En interne, le PSG se dirait même « surpris » qu’une telle ineptie ait été divulguée dans la presse. Les sources au sein du PSG ont confié au journaliste de CBS Sports que s’il y avait eu un pacte verbal de passé, le club serait en train de célébrer un tel accord et non de le nier.

Pas de discussions pendant la Coupe du monde

Lionel Messi serait bien installé à Paris et heureux au PSG selon Ben Jacobs, mais des discussions n’auraient pas lieu avant la nouvelle année. Il n’y aurait eu aucune conversation avec Jorge Messi et donc, aucun accord ne serait en place. Pendant la Coupe du monde au Qatar, il n’y aurait eu aucun échange entre les deux parties. Le décor est planté.