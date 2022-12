Mercato - PSG : Messi prolonge, l’énorme coup de bluff du Barça révélé

Axel Cornic

Ce mercredi, plusieurs médias français comme étrangers annoncent un principe d’accord entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain, afin de prolonger le contrat qui les unit jusqu’en juin 2024. Un coup dur pour ceux qui le voyaient revenir au FC Barcelone, club qu’il a quitté un peu à contrecœur lors de l’été 2021.

Depuis son départ, toute la Catalogne réclamait le retour de Lionel Messi. Le président Joan Laporta a plusieurs fois annoncé publiquement vouloir tout faire pour rapatrier le joyau de la couronne, filé au PSG de Kylian Mbappé et de Neymar. Mais a-t-il au moins essayé ?

Le Barça n’a jamais fait d’offre

D’après les informations de Sport , c’est non. Le FC Barcelone n’aurait vraisemblablement jamais approché Lionel Messi pour parler d’un retour et encore moins formulé une quelconque offre. Il faut dire que le joueur gagne plus de 30M€ par an au PSG, ce que le club catalan ne peut pas lui offrir actuellement.

Le clan Messi est heureux à Paris