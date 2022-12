Mercato - PSG : Le Qatar a frappé au bon moment pour Lionel Messi

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi semble avoir pris une grande décision pour son avenir. Le Parisien annonce en effet ce mercredi que le tout frais Champion du monde souhaiterait poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain, un club qui lui proposerait le meilleur projet possible à ce stade de sa carrière.

C’est une grande nouvelle pour le PSG. Alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com que Luis Campos travaille sur la prolongation de Lionel Messi, un accord aurait vraisemblablement été trouvé, avec le joueur qui aurait été séduit par les arguments parisiens.

Mercato - PSG : 1 milliard pour Mbappé, le Qatar répond au Real Madrid https://t.co/z75gRAudbk pic.twitter.com/H14NXyfkhU — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Messi devrait rester au PSG

Le Parisien assure en effet que les supporters du PSG devraient continuer à profiter de Lionel Messi pour au moins un an et demi. Son contrat comportait une année supplémentaire en option et le septuple Ballon d’Or aurait décidé de l’activer en accord avec son club.

Une réunion a eu lieu à Doha