Mercato - PSG : Au cœur des rumeurs, Al-Khelaïfi vend la mèche pour l'avenir de Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'Espagne relance l'avenir de Kylian Mbappé, quelques heures après sa finale perdue face à l'Argentine au Mondial. A en croire la presse ibérique, le joueur du PSG pourrait rencontrer ses dirigeants dans les prochaines semaines afin d'officialiser ses envies d'ailleurs. Mais malgré ces rumeurs, Nasser Al-Khelaïfi se montrerait serein en interne.

« Garder Mbappé et Messi ? Bien sûr, ce sont les deux meilleurs buteurs et joueurs de la Coupe du monde » . Après la finale du Mondial perdue par la France face à l'Argentine (3-3, 4-2 t.a.b), Nasser Al-Khelaïfi avait fait connaître ses intentions au sujet de Lionel Messi et Kylian Mbappé. Mais cette sortie est loin d'être suffisante pour calmer la presse espagnole.

Mercato - PSG : Le Real Madrid à l’action pour Mbappé après sa Coupe du monde XXL ? https://t.co/kgYjseHSHX pic.twitter.com/zMBH1RHOMG — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Le feuilleton Mbappé redémarre en Espagne

Encore ce mercredi, Sport évoque un possible transfert de Kylian Mbappé en 2023. Vexé par le comportement de ses dirigeants, il pourrait se rendre au Real Madrid, prêt à racheter son contrat pour 150M€. Mais malgré ces rumeurs, le PSG se montrerait serein en interne.

Al-Khelaïfi optimiste dans ce dossier Mbappé