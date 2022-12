4 gros transferts grâce à la Coupe du monde

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar a touché à sa fin ce dimanche après la finale d'anthologie entre l'équipe de France et l'Argentine et elle aura révélé bon nombre de joueurs. Parmi-eux, Jude Bellingham, Josko Gvardiol, Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi ont particulièrement tapé dans l'oeil des recruteurs. L'Europe entière se les arrache et les cadors seraient prêts à casser leur tirelire pour les faire signer.

Sur le plan sportif et émotionnel, ce Mondial aura tenu toutes ses promesses. Comme à son habitude, il offre une vitrine exceptionnelle à certains joueurs moins connus que d'autres, de se révéler aux yeux du monde entier. Josko Gvardiol et Jude Bellingham étaient déjà pistés par de très grands clubs, dont le PSG, mais leurs performances ont fait accélérer les choses. Pour Sofyan Amrabat et Azzedine Ounahi, c'est bien différent et ce Mondial est sur le point de les propulser vers des tops clubs européens.

Bellingham a convaincu Al-Khelaïfi

Lors d'une interview accordée à Sky Sports en plein Mondial, Nasser Al-Khelaïfi a avoué être tombé complètement sous le charme de Jude Bellingham et n'a pas caché son intérêt. « Quel joueur. Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable! Et vous voyez que c’est sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait déclaré le président du PSG. Le Real Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City et dernièrement le voisin United, seraient également intéressés pour un transfert du milieu de terrain du Borussia Dortmund qui devrait se conclure aux alentours de 150M€.

Gvardiol, le futur à son poste

Josko Gvardiol a fait forte impression avec la Croatie. A seulement 20 ans, il s'est imposé comme le leader de la défense croate. L'avenir lui appartient désormais et il devrait s'écrire loin du RB Leipzig. Le PSG, le Real Madrid ainsi que Chelsea seraient lancés dans la course à sa signature. Dernièrement, Relevo annonçait que les Blues avaient dégainé une offre de 105M€ pour s'attacher ses services.

Amrabat et Ounahi ont marqué les esprits