Mercato - PSG : La prolongation de Lionel Messi reportée ?

Après avoir remporté la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'avenir de Lionel Messi est immédiatement revenu sur le tapis. Sous contrat jusqu'en 2023 avec le PSG, la tendance penche sérieusement vers une prolongation au sein du club de la capitale d'après les informations de ce mercredi soir. La signature devrait s'opérer en début d'année 2023.

Le sacre mondial de l'Argentine pourrait bien débloquer la situation de Lionel Messi, incertaine jusqu'ici. En fin de contrat à la fin de la saison, plusieurs options étaient envisageables depuis plusieurs semaines pour le natif de Rosario. D'abord un départ en MLS à l'Inter Miami, aussi un retour au FC Barcelone mais finalement, l'attaquant argentin devrait bien prolonger son contrat au PSG. C'est en tout cas la principale tendance de ce jeudi matin dans ce dossier bouillant.

Début 2023 sera déterminant

Selon les informations de Sky Sports , le PSG va discuter avec Lionel Messi en début d'année 2023 pour prolonger son contrat. Au sein du club de la capitale, on serait confiant. En effet, la victoire en Coupe du monde de l'Albiceleste jouerait en faveur d'une prolongation de contrat pour La Pulga. Après avoir remporté le Mondial, Lionel Messi pourrait donc se focaliser sur le PSG et la Ligue des champions, compétition que l'ancien barcelonais n'a plus remportée depuis 2015.

