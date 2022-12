Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour la prolongation de Messi à Paris

Thomas Bourseau

Cela a fait l’effet d’une bombe, mais ce mercredi soir, plusieurs médias dont Le Parisien ont évoqué un accord de principe/verbal pour une prolongation de contrat de Lionel Messi. Cependant, d’après CBS Sports, il n’en serait rien et le Paris Saint-Germain serait même surpris de cette annonce.

Entre Lionel Messi et le PSG, tout serait quasiment bouclé pour une prolongation de contrat. Le 20 octobre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Luis Campos et la direction du Paris Saint-Germain se préparaient en interne pour renouveler le contrat de Lionel Messi qui court jusqu’en juin prochain, bien qu’une option pour une année supplémentaire soit incluse dans le contrat. Ce mercredi, Le Parisien a révélé que lors ces trois derniers mois auraient servi à dessiner les grandes lignes d’un contrat qui devrait permettre à Messi de rester pendant une saison supplémentaire au minimum. Un accord de principe aurait été trouvé dès le début du mois de décembre entre les deux parties.

Lionel Messi n’aurait finalement pas donné son accord, le PSG surpris

Que ce soit Fabrizio Romano ou bien Relevo ou encore SPORT , les médias étrangers ont confirmé la tendance en expliquant que tout aurait verbalement été convenu pour une prolongation de contrat d’une saison avec une autre en option, permettant à Lionel Messi de rester au mieux au PSG jusqu’en juin 2025. Même RMC Sport a confirmé la donne. Cependant, d’après les informations exclusives de Ben Jacobs, Lionel Messi n’aurait pas encore verbalement donné son accord au PSG pour prolonger. Des sources importantes au sein de la direction du club auraient réitéré au journaliste de CBS Sports que Messi serait heureux au PSG et qu’ils adoreraient le conserver via un contrat un an + une saison en option. Les sources en question seraient « surprises » des nouvelles concernant un nouveau contrat de Lionel Messi.

Mercato - PSG : La prolongation de Messi actée, la presse s’enflamme https://t.co/r9W9gHK6lC pic.twitter.com/Lo71YDX89m — le10sport (@le10sport) December 21, 2022

Des discussions prévues qu’après la nouvelle année

Aucune discussion post-Coupe du monde n’aurait eu lieu entre les différentes parties. En effet, les échanges entre le clan Lionel Messi et le Paris Saint-Germain seraient programmés après la nouvelle année, il n’y aurait donc pas d’accord verbal de convenu. Pour autant, le PSG resterait confiant quant à la prolongation de contrat de Messi pour la simple et bonne raison qu’il se sent bien intégré au PSG.